Embiid, The Last Dance'den ilham alıyor: "Ben de o adam olabilirim"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, NBA'in askıya alındığı dönem ve The Last Dance belgeselinden aldığı önemli dersleri açıkladı.



Embiid'in rekabetçi basketbola dönmesine çok zaman kalmadı. NBA, normal sezonun sekiz maçta tamamlanması sonrası Orlando'ya gidecek 30 takımdan 22'sinin yer alacağı bir sezona geri dönüş planını ve ardından biraz değiştirilmiş bir playoff formatı üzerine çalışmalarını tamamlama aşamasında.



Peki, Embiid için bu mola süresi ne anlama geldi? Diğer birçok NBA oyuncusu gibi, Embiid de bazı video oyunlarında şansını denese de, bu alanda çok iyi olmadığını söyledi:



"Video oyunlarında o kadar da iyi olmadığımı keşfettim."



Bununla birlikte, video oyunlarındaki eksikliğine rağmen, Embiid başka bir şeyde teselli buldu.



26 yaşındaki yıldız, ESPN'in Michael Jordan ve Chicago Bulls hakkındaki "The Last Dance" belgesini izlediğini söyledi. Embiid seriden ilham almıştı ve Jordan'ın yaptığı gibi, takım arkadaşlarını yeni zirvelere taşıyabileceğini düşündüğünü belirtti:



"İzledim. İlginçti. Birçok benzerlik gördüm ve birçok insan da bana bunu söyledi. Ben de o adam olabilirim, sadece yaptıklarıma devam etmem gerekiyor ve yaptığım da zaten buydu."



Embiid uzun zamandır ligin en iyi pivotlarında biri olarak kabul ediliyor. Sezonun askıya alınmasından önce başarılı bir sezon geçirmiş olan Embiid, maç başına 23.4 sayı, 11.8 ribaund ve 3.1 asistle oynuyordu.