Embiid: "Sixers'ı taşımam gerekiyor"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, Doğu Konferansı birinci tur serisinin 1. maçında takımının Boston Celtics'e 109-101 yenilmesinden sonra, daha agresif olması gerektiğini söyledi.



Celtics dün gece Orlando'daki Walt Disney World Resort'ta oynanan NBA playofflarının ilk serisine galibiyetle başladı ve 76ers'ı mağlup etti.



Embiid, All-Star arkadaşı Ben Simmons'ın yokluğunda 26 sayı ve 16 ribaund ile oynarken, Celtics'e karşı 18 top kaybı kaydeden 76ers için bu yeterli olmadı.



Embiid kendi başına beş top kaybı yaparken, Celtics ilk turda açılışta 21 sayı fark atarak avantaj elde etti.



"Açıkçası yeteri kadar şut kullanmıyorum. Daha agresif olmalıyım. Belki biraz daha farklı setlerle oynamalıyız ama bilmiyorum. İkinci maçta düzeltmemiz gereken başka bir şey de bu."



2001 NBA Finallerinde Los Angeles Lakers'a kaybettikten sonra ilk kez Konferans yarı finallerinin ötesine geçmek isteyen 76ers, Çarşamba günü Celtics ile ikinci maçta karşı karşıya gelecek.



"Daha fazlasını yapmalıyım. Yapmam gereken bir iş var, o da bizi taşımak. Takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyacım olacak ama daha fazlasını yapmam gerekiyor. Daha fazla şut denemem gerekiyor, daha agresif olmalıyım, takım arkadaşlarıma yardım etmeliyim."



