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Embiid, Simmons'ın uzun forvet oynama ihtimaliyle ilgili: "Harika olacak!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, sezon 30 Temmuz'da tekrar başladığında Ben Simmons'ın uzun forvet pozisyonuna alınma olasılığına onay verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, sezon 30 Temmuz'da tekrar başladığında Ben Simmons'ın uzun forvet pozisyonuna alınma olasılığına onay verdi.

Sixers başantrenörü Brett Brown'ın ekibi için yeni girişimi ardından Embiid, frontcourt'u kendisi gibi yıldız olan takım arkadaşıyla paylaşma fikriyle ilgili heyecanını dile getirdi:

"Bence harika olacak. Burada olduğumdan beri harika bir ortaklığımız olduğunu düşünüyorum. Bu hamlenin bir point guard olmasından bile daha iyi olacağını düşünüyorum, çünkü o savunma tarafında harika. Hücumda, bir şansı olduğunda muhtemelen ligdeki en hızlı adamlardan biri. Ribaund alıyor, hızlı hücumu yönetiyor ve şutörleri buluyor. Yarı saha oyununda onu birçok şekilde kullanabiliriz. İkili oyun ya da sırtı dönük oyun sonrası oynayabiliriz. Bence harika olacağız."

2.08 boya sahip olan Simmons, ligin en uzun point guardı konumunda. Uzmanlar, vaktiyle kendisinin profesyoneller arasına girdikten sonra hücumu yönetip yönetemeyeceğini sorgularken, yetenekli Avustralyalı, top hakimiyeti ve saha görüşü ile eleştirmenleri susturmuştu.


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