Embiid: "Simmons'ın bu yaptıkları artık saygısızlık boyutuna vardı!"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Ben Simmons'ın yakın zamanda takıma karşı sergilediği duruşun "neredeyse saygısızlık" boyutuna vardığını söyledi.



Embiid, The Athletic'ten Sam Amick'in yakın zamanda yazmış olduğu bir makalede yer alan 'Simmons, kariyerinin Embiid'siz daha iyi olacağını düşünüyor' ifadesi ile ilgili yorum yapması istendiğinde, şu açıklamaları yaptı:



"Raporu gördüm. Gerçekten o mu söylemiş bilmiyorum ama son birkaç aydır bu tarz bazı şeyler ortaya çıkmıştı. Ve şu anda burada olmadığı gerçeğine bakarsak, tüm bunların ya menajerinden ya da etrafındakilerden geldiğini varsaymak adil olur diye düşünüyorum.



Bunları duymak tabii hayal kırıklığı yaratıyor, ancak bunca zaman takımımızın kurulma şekline bakarsanız, mesela geçen yıla bakın, ilk beşteki en kötü üçlükçü bendim ve %38'le oynuyordum.



Durum garip, üzücü ve burada hayatları için savaşan tüm adamlara neredeyse saygısızlık bile denilebilir. Bazı adamlar başarılı olmak, para kazanmak ve bir şekilde ligde kalabilmek için, takımın eline bakıyor. Çünkü kazanan bir takımdaysanız, o takıma katkıda bulunduğunuz için her zaman ligde bir yeriniz oluyor.



Tabii ki onunla (Simmons) daha iyi bir takımız. Onsuz daha iyi bir takım değiliz, orası kesin."



"SIRF O İSTEDİ DİYE, JIMMY'Yİ YOLLADIK"



Embiid ayrıca Philadelphia'nın geçmişte Jimmy Butler'ı takımda tutmama sebebinin, Simmons'ın topu elinde daha çok tutmak istemesi olduğunu da sözlerine ekledi:



"Bu yazılıp çizenler beni biraz şaşırttı. Sırf topu elinde istiyor diye, Jimmy'yi (Butler) yollamıştık, ki bunu bugün bile hala bir hata olarak görüyorum. Ama aldıkları karar buydu."



Simmons henüz durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için, işler Philadelphia'da kontrolden çıkmış olarak görünüyor. Aynı zamanda, Sixers başkanı Daryl Morey, All-Star oyuncunun bir noktada Sixers'a katılacağına dair inancını koruyor.



Şu an için Sixers, ilk beş kadrodaki oyun kurucu olarak Tyrese Maxey de dahil olmak üzere birçok acil durum planını test ediyor.