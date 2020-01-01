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Embiid: "Simmons ile, kariyerimin sonuna dek oynamak istiyorum"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Ben Simmons ile kariyerinin sonuna kadar oynamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Ben Simmons ile kariyerinin sonuna kadar oynamak istediğini söyledi.

The Rights to Ricky Sanchez podcast'inde konuk olan Embiid, takım arkadaşı Simmons'ı oyununu geliştirdiği için övdü ve NBA kariyerinin geri kalanında kendisiyle beraber oynama arzusunu dile getirdi:

"Artık üçlük atmaya başladı ve bu durumu sonunda anladığı için çok mutluyum. Ve bunun, bir şampiyonluk kazanmak için ihtiyacımız olan şey olduğunu düşünüyorum. Düşündüğünüzde, sadece üç yıl birlikte oynadık. Sadece üç yıldır beraberiz ve sahip olduğumuz potansiyeli düşününce, onu çok seviyorum ve kariyerimin geri kalanında onunla beraber oynamak istiyorum. Çünkü bence onun hala çok fazla potansiyeli var; ve benim de. Şu anda olduğumuzdan çok daha iyi olabiliriz."


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