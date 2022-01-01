Embiid, Simmons için: "İnsan aynaya bakmalı..."

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Ben Simmons krizi hakkındaki son düşüncelerini dile getirdi.



Önceki sezon Doğu Konferansı playofflarında yaşanan çöküşün ardından, Embiid ve başantrenör Doc Rivers, Simmons'ı hücum tarafındaki özgüven eksikliği için eleştirmişti.



Halen tüm sezon boyunca Simmons'sız oynamış olan Embiid, Avustralyalı oyuncuyu sorumluluk almayı reddettiği için tekrar eleştirdi:



"Yapılması gerekenlere karar verecek kişi olmayı cidden istemiyorum. Bu olayda herkesin suçu var. Ama günün sonunda, sizin de aynaya bakmanız gerekiyor. Tıpkı biz kaybettiğimiz zaman benim baktığım gibi. O dönemde yeterince iyi ve sağlıklı olmadığımı biliyordum. Kendinizin farkında olmalısınız."



Simmons, yaz döneminde kendisi için yapılan eleştirileri kişisel olarak alması üzerine, takımdan takasını talep etmiş ve o zamandan beri Philly için tek maç bile forma giymemişti.



