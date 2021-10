Embiid, Simmons hakkında: "O adam artık umurumda değil!"

Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons'a, takıma zarar verdiği gerekçesiyle New Orleans Pelicans'a karşı oynanacak ilk normal sezon maçı için uzaklaştırma cezası verdiği bildirildi.



Sixers başantrenörü Doc Rivers, Simmons'ı dünkü antrenmandan çıkardıktan sonra şunları söyledi:



"Bugün genel olarak dikkati dağıttığını düşündüm. Herkesin yapmak istediğini yapmıyor gibiydi. Ben'e bu takımın bir parçası olması için elimden gelen her şansı vereceğim. Lakin bir koç olarak, önce takımı korumalıyım."



"BAKICILIK YAPMAYA GELMEDİK"



Sixers yıldızı Joel Embiid, medyaya yaptığı açıklamada durumdan duyduğu rahatsızlığı şöyle paylaştı:



"Bu noktada artık o adam umurumda değil doğrusu. Ne istiyorsa yapsın. Bu benim işim değil. Ben yalnızca takımı daha iyi hale getirmeye ve maç kazanmaya odaklanmış bulunuyorum. Bana kalırsa takım arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyor, çünkü son birkaç aydır olup biten her şeye rağmen kimyamız mükemmeldi. Cidden umurumda değil yani.



Günün sonunda, bizim işimiz birine bakıcılık yapmak değil. Bunun için bize para ödemiyorlar. Eminim takım arkadaşlarımın da düşüncesi bu yönde."



Rivers'ın Simmons'tan antrenmandan ayrılmasını istemesinin nedeninin, Simmons'ın birkaç kez savunma çalışmasına katılmayı reddetmesi olduğu belirtildi.



76ers'ın, eksik antrenmanlar ve diğer faaliyetler için diğer para cezalarına ek olarak, takımın dört hazırlık maçını kaçırdığı için Simmons'a 1.4 milyon dolar para cezası verdiği açıklandı.



Simmons geçtiğimiz Pazartesi günkü antrenmana katıldığında, 25 yaşındaki oyuncunun kendini soyutladığı dikkat çekmişti.



Sixers, 2021-22 sezonunu bu akşam New Orleans Pelicans'a karşı deplasmanda açıyor.