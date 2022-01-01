Embiid: "Simmons dönebilir, ama kimseye bakıcılık yapamam"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, takas tarihine dek gönderilmediği takdirde kendisinin ve takım arkadaşlarının Ben Simmons'ı takıma geri kabul edeceklerini söyledi.



Embiid geçtiğimiz gece Phoenix Suns'a karşı alınan 114-109'luk mağlubiyet sonrası, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Takımımızda isteyen herkes oynayabilir ve eğer bir parçamız olmak istiyorsanız, eminim ki herkes bundan memnun olacaktır. Ama gelmeniz gerekiyor. Burada olmak istemelisiniz."



"BAKICILIK YAPMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"



Embiid yine de, 76ers'ın tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etme hedefine ulaşmak için oyuncuların birbirlerini kamçılamaya devam etmesi gerektiğini açıkladı:



"Ben sonuç getirmek ve maç kazanmak için para alıyorum. Tyrese'ye (Maxey) falan bakıcılık yapmak için değil. Maç kazanmama yardım etmesi adına onu kamçılamak için para kazanıyorum. Aynı şeyi Tobias'a (Harris) ve diğer tüm adamlara yapıyorum ve her seferinde de karşılığını alıyorum.



Onlar da bana aynı şeyi yapıyor ve bu durumun asla kişisel olmadığını biliyorlar. Hepimizin hedefi aynı olduğu için böyle, o da şampiyonluk."



Simmons'ın yokluğuna rağmen 76ers, playoff dönemi için iç saha avantajı arayışını sürdürüyor. Dün geceki yenilgiden sonra bile, Philadelphia'nın 32-22'lik derecesi, takımı Doğu lideri Miami Heat'ten sadece 2.5 maç geride tutuyor.



