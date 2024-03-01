Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid, dizindeki sakatlığın iyileşme süreci sonrasında bu sezon içinde geri dönmeye kararlı olduğunu söyledi.



Embiid, oynayacak kadar sağlıklı olduğu zaman 76ers kadrosunda yer alacağını ifade etti:



"Zihniyetim değişmedi: Eğer kendimi iyi hissediyorsam oynayacağım."



Embiid, Şubat ayı başlarında sol menisküs ameliyatından sonra iyileşme süreciyle ilgili belli bir tarih vermedi. O dönemde kendisinin dört hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirilmişti.



76ers'ın yıldızı, bu sezon 34 maçta 35.3 sayı, 11.3 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarıyla üst üste ikinci MVP ödülünü alma yolunda emin adımlarla ilerlemiş olsa da, sakatlığı sebebiyle neredeyse bir ay kaçırdığı için aday olma şartı koşulan 65 maçlık süreci tamamlayamamıştı.





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