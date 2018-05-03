Embiid: "Savunmamız b.ktandı"

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Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, geçtiğimiz gece Boston Celtics'e karşı alınan Doğu yarı finalleri 1. maçı yenilgisi sonrası, savunmalarının "B.ktan" olduğunu söyledi.Embiid, açıklamasındaşeklinde konuştu.Koç Brett Brown ise, maç öncesinde takımın dinlenme süresinin uzun olmasından ötürü, bunun kendilerine fayda sağlamayacağını da tahmin etmişti:Sixers ekibi, bir sonraki maçı Perşembe gecesi TSİ 03.30'da oynayacak.