Embiid: "Savunmamız b.ktandı"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, geçtiğimiz gece Boston Celtics'e karşı alınan Doğu yarı finalleri 1. maçı yenilgisi sonrası, savunmalarının "B.ktan" olduğunu söyledi.
Embiid, açıklamasında "İşler savunmayla başlar. Bence b.ktandı. Bana göre tüm gece kötüydük. Biz kesinlikle böyle değiliz. Ama herkes iş yaptığında, ligin en iyi savunma takımıyız."
şeklinde konuştu.
Koç Brett Brown ise, maç öncesinde takımın dinlenme süresinin uzun olmasından ötürü, bunun kendilerine fayda sağlamayacağını da tahmin etmişti: "Boş vakit, her zaman iyi oynamanın cevabı olmuyor. Bu süre zarfı bize zarar verdi mi bilmiyorum. Ama bugün iyi bir takıma karşı oynadığımızı hisettik."
Sixers ekibi, bir sonraki maçı Perşembe gecesi TSİ 03.30'da oynayacak.