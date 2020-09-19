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Embiid: "Sanki sınır dışı edilmişim!"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, "sınır dışı edildiğini" hissettiği üstü kapalı bir tweet attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, "sınır dışı edildiğini" hissettiği üstü kapalı bir tweet attı.

Taraftarlar, Embiid'in All-NBA kadrosuna alınmamasına atıfta bulunup bulunmadığına emin olamazken, Kamerunlu yıldız kendisini ligin en iyi oyuncularından biri olarak gördüğü için, bahsettiği şeyin bu olabileceği düşünülüyor:

"Sınır dışı edilmişim gibi muamele görüyorum!!! Önümüzdeki yıl göreceğiz."

İstatistiksel olarak Embiid, 2019-20 sezonunda Sixers için harika oynamıştı. 51 maçta Embiid, 23.0 sayı, 11.6 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

Embiid'in güçlü rakamlarına rağmen, Sixers tüm sezon boyunca en işlevsiz takımlardan biri olmuştu. Philadelphia, normal sezon boyunca deplasmandaki en kötü takımlardan biri olmakla kalmamış, aynı zamanda Walt Disney World'de 2020 playofflarının ilk turunda Boston Celtics tarafından da süpürülmüştü.

Ancak Philly, sırlama maçlarında dizini sakatlayan ve geçirdiği ameliyatla sezonu kapatmak durumunda kalan Simmons olmadan oynamıştı.

Orlando'dan Philadelphia'ya döndükten sonra Sixers, koç Brett Brown ile yollarını ayırmıştı. Bu sezondan sonra vermesi gereken büyük kararlar olduğu için, tüm gözler artık genel menajer Elton Brand'da olacak.


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