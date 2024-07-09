Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid, gelecekte "şampiyonluk kazanmış biri" olarak anılmak istediğini söyledi.



Embiid, ESPN'den Tim Bontemps'e yaptığı açıklamada, kariyerinde normal sezon MVP'si ödülünü kazandıktan sonra gelecekte nasıl hatırlanacağını etkileyecek tek başarının, şampiyonluk kazanmak olduğunu bildiğini belirtti:



"Artık mirasımı değiştirecek hiçbir ödülün kalmadığı bir noktadayım fakat asıl önemli olan, şampiyonluk kazanmak. Daima şampiyon olmuş biri olarak anılmak istersiniz."



Geçen sezon New York Knicks'e playoff ilk turunda mağlup olan Embiid, kariyeri boyunca playoffların ikinci turunu hiç geçememiş olsa da, yeni takım arkadaşı Paul George'un bu arayışında kendisine yardımcı olabileceğine inandığını açıkladı:



"Bence uyum açısından muhteşem görünüyor. Sırtı dönük oynayan ve biraz da bire bir oynayabilen bir oyuncunuz olduğunda, ayrıca tetiği çekmekten korkmayan şutörlere ihtiyacınız var. Eğer takım arkadaşlarımla birlikte sağlıklı olma şansı yakalayabilirsem, her takımı yenebileceğimize inanıyorum."



Embiid, geçtiğimiz sezon kariyerindeki ikinci sol menisküs ameliyatını geçirmesi sebebiyle 29 maç parkelerden uzak kalmıştı ve aynı zamanda Philadelphia'nın Miami Heat'e karşı oynadığı play-in turnuvası maçında Bell's felci adı verilen yüz felcine vakasıyla da uğraşmıştı.





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