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Embiid sakatlanarak, 4. maçı terk etti

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, dün gece Washington Wizards'a karşı oynanan playoff ilk turu serisinin 4. maçını, sağ dizindeki ağrı nedeniyle terk etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, dün gece Washington Wizards'a karşı oynanan playoff ilk turu serisinin 4. maçını, sağ dizindeki ağrı nedeniyle terk etti.

Embiid, ilk çeyrekte sert bir düşüş yaşadıktan sonra oyunda kalmış olsa da, bitime 36.5 saniye kala oyundan tamamen ayrıldı.

Başantrenör Doc Rivers, maç sonrası Embiid'e gün içinde bir MR çekilmesini beklediğini söyledi.

Karşılaşmada 11 dakika forma giyen Embiid, maçı 8 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Yıldız oyuncu, dün geceki karşılaşma öncesindeki üç playoff maçında 29.3 sayı ortalamasına sahipti.

Philadelphia, Çarşamba günü alacağı bir galibiyetle ikinci tura biletini kazanabilir: 


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