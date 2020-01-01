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Embiid: "Playofflarda, durdurulamaz olacağım"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, 2020 NBA playofflarında "savunulamaz" olacağına inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, 2020 NBA playofflarında "savunulamaz" olacağına inandığını belirtti.

Embiid, 2020 NBA playofflarındaki varlığına ilişkin ilginç bir açıklama yaptı ve savunulamaz olacağına inandığını söyledi.

Embiid, NBC Sports Philadelphia'dan Serena Winters'a şu açıklamalarda bulundu:

"Playofflarda oyun yavaşlıyor. Durdurulamaz hissediyorum. Daha iyiye gittiğimi hissediyorum, özellikle ikili sıkıştırmalarda takım arkadaşlarımı bulmak konusunda. Playofflarda da en önemli şey bu oluyor. Hala uzun bir mesafe katetmem gerektiğini düşünüyorum ama aynı zamanda daha iyiye gittiğimi de düşünüyorum."

Taraftarlar olmadan oynamak konusunda ise, Embiid şu açıklamaları yaptı:

"Buna alıştım. Alışma evresini geride bıraktığımı düşünüyorum. Bunu tüm karantina dönemi boyunca aklımdan geçiriyordum ve her gün daha iyiye gitmek ve hazır olmak adına oyunum üzerine çalışıyordum. Sahadaki en iyi hücum ya da savunma oyuncusu olmak açısından, oyunu istediğim zaman, istediğim gibi yönlendirebileceğim bir noktada olduğumu hissediyorum."


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