Embiid: "Pas verme aşkı, beni kendime getirdi!"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Sixers'ın geçtiğimiz gece Charlotte Hornets karşısındaki galibiyetinden sonra, "pas verme aşkıyla kendine geldiğini" açıkladı.



76ers, dün gece Hornets karşısında 101-118'lik skorla galibiyete ulaşarak, Doğu Konferansı'nın zirvesinde kaldı.



Karşılaşmada 14 sayı ve 11 ribaund ile double-double yapmasının yanı sıra, sezonun kendisi için en yükseği olan 4 asist de kaydetmiş olan Embiid, boştaki takım arkadaşlarına pas verme konusunda daha istekliydi. Aynı zamanda boştaki bir takım arkadaşını bulduğunda, bu sezon takımına daha çok güvendiğini belirtti:



"Pas verme aşkının beni kendime getirdiğini hissediyorum. Geçen yıl, bazen ikili sıkıştırmalar geldiğinde pas çıkarınca, boştaki adamlarımız şutu kaçırabiliyordu. Bu da sinir bozucuydu ve kimse şut sokamadığı için, her şeyi kendinizin yapması gerektiğini hissetmenize neden olabiliyordu."



Sixers ekibi, 2020-21 sezonuna ilk yedi maçında altı galibiyet alarak oldukça formda başladı ve bu başarılarında, Embiid'in sezon başındaki performansının da büyük bir payı bulunuyor.



All-Star pivot, oynadığı altı maçta 23.2 sayı, 12.3 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalamasının yanı sıra, %33.3 üçlük isabeti ve %52.3 genel üçlük isabeti kaydediyor.



İşte Embiid'in dün geceki performansı:



