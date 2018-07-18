Embiid: "O tweet'ler inciticiydi, ama daha iyi olmamı sağladı"

Joel Embiid, Bryan Colangelo'nun eşinin sahte Twitter hesabından atılan eleştirici tweet'lerin "incitici" olduğunu söyledi.
Embiid, aynı zamanda bu tweet'lerin kendisine motivasyon olarak hizmet ettiklerini ekledi. Bu tweet skandalı, Colangelo'nun Philadelphia Sixers'ın basketbol operasyonları başkanı görevinden alınmasına neden olmuştu.
Embiid'in açıklamaları şu şekildeydi: "O tweet'lerde söylenen şeylerden biraz inciticiydi. Ama günün sonunda, ben bir oyuncu ve insan olarak kim olduğumu biliyorum. Ve çok fazla insan tanıyorum, her zaman harika olduğumu söylüyorlar ama üzerinde çalışmam gereken çok şey var. Ve aslında, benim hakkımda söylenen her şeyi takdir ettim çünkü eğer doğru olsaydı- ki olmasaydı da- aklımda kalırdı. Ve bu daha da iyiye gitmemi istememi sağlıyor. Onların sevmedikleri şeyler, mutlu olmadığıma dair iddialar, bu da vücudum üzerine daha çok çalışmak istememi sağlıyor. Ya da hiçbir şey yapamayacağımı söylüyorlarsa, daha çok çalışmak ve daha iyi olmak istememi sağlıyor. Yani, aslında, bu durumu seviyorum. Takdir ediyorum. Oyunum için harika oldu."