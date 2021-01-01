Embiid, MVP yarışı için: "Zirvede gibi hissediyorum"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, MVP ödülü yarışında "zirvedeymiş gibi hissettiğini" söyledi.



Yakın zamandaki diz sakatlığından önce Embiid, MVP ödülü adayları arasında en önde gelen isimdi ve kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyordu. Uzun bir süre sahadan uzak kalması bu ödül üzerine şansını kesinlikle zedelemiş olsa da, bu tartışmaları geri dönme şansı halen bulunuyor.



Sezonda 76ers için yalnızca 17 maç kala, Embiid, MVP ödülü tartışmaları sorulduğunda halen hücumdaki dominant oyununun bu ödülü hak ettiğini düşündüğünü belirtti:



"MVP'ye gelince, tüm sezon dominanttım. Topu elime aldığımda ya faul ya da sayı oluyor. Zirvedeymişim gibi hissediyorum."



Bu sezon 37 maçta Embiid, maç başına 29.8 sayı, 11.0 ribaund, 1.5 blok ve 1.0 top çalma ortalamaları elde etti.



