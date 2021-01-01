Embiid, MVP olamamasıyla ilgili: "Hayal kırıklığına uğradım..."

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, 2020-21 sezon MVP'si ödülünü Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'e kaybetmesi sonrası konuştu.



76ers'ın dün gece Atlanta Hawks'a karşı oynadığı playoff yarı finalleri serisnin 2. maçında 118-102 skorla aldığı galibiyet öncesinde, NBA, Jokic'in normal sezon MVP'si ödülünü kazandığını duyurmuştu. Ödülün finalistlerinden biri olan Embiid, oylamada Jokic'in 971 oyuna karşı 586 oy alarak, yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.



Embiid, ödülü kazanamaması konusunda şu açıklamaları yaptı:



"Hayal kırıklığı yaratan bir durum, çünkü bir oyuncu olarak böyle anlar için çok çalışıyorsunuz. Ama öbür yandan, bunların hepsi kontrolüm dışında. Yapabileceğim bir şey yok. Bana düşen, her yıl hazır kalarak işimi yapmaya devam etmek.



Şu anda playofflara ve şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış bulunuyorum. Tüm sezon boyunca söylediğim gibi, bu sene şansımız yüksek. Bu yüzden ödüller ve benzeri şeyler için endişelenmiyorum. O (Larry O'Brien) kupayı kaldırırsam, başka hiçbir şeyin önemi kalmayacak."



