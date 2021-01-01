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Embiid: "MVP, kuşkusuz benim!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezonun "kuşkusuz" MVP'si olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezonun "kuşkusuz" MVP'si olduğunu söyledi.

76ers'ı Doğu Konferansı'nın zirvesine taşıyan Embiid, bu yıl yoğun olarak MVP tartışmalarında yer almıştı. All-Star pivot, Shaq'ın kendisine yönelik yaptığı eleştirilerin, MVP kalibresinde bir oyuncu olabileceğini fark etmesine yardımcı olduğunu itiraf etti.

The Athletic'ten Shams Charania'ya konuşan Embiid ayrıca, bu sezonun "kuşkusuz" MVP'si olduğunu da sözlerine ekledi:

"Hiç kuşku yok ki MVP benim. Tüm sezon dominanttım. Topu her aldığımda, takımlar bana sürekli üç tane adam göndermesine rağmen, en iyi yaptığım şeyi halen yapabildiğimi hissediyorum. Sıralamalarımıza ve rakamlarıma baktığınızda, savunma beşinde olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Oyunun iki yönünü de oynuyorum."

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına %38.7 üçlük isabetiyle 30.1 sayı, 11.3 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları elde ediyor.


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