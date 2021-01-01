Embiid: "LeBron'u oyundan atmaları gerekirdi!"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in dün geceki karşılaşmada kendisine yaptığı sportmenlik dışı faul sonrası, oyundan atılmış olması gerektiğini söyledi.



Maçta 28 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynamış olan Embiid, LeBron'un üçüncü çeyreğin bitimine 5:44 kala yaptığı faul ile ilgili şu şekilde konuştu:



"Her şeyden önce, baktığınızda bu çok tehlikeli bir hareketti. Sizi temin ederim ki, eğer ben yapmış olsaydım muhtemelen oyundan atılırdım. Ki geçmişte yok yere sportmenlik dışı fauller aldığım gerçeğini de düşünürsek..."



"BENİMKİYLE KARŞILAŞTIRIRSANIZ..."



Embiid, James'in 'flagrant foul 1' alarak maçta oynamaya devam etmesinden rahatsız olduğu gibi, 68 saniye sonra Anthony Davis'e dirsek attığı için aynı faulün kendisine verilmesinden de aynı derecede rahatsız olduğunu açıkladı:



"Bunu o faulle karşılaştırdığınızda, benimki hiç sportmenlik dışı bir faul değildi. Ve ben ona aslında dirsek atmamıştım, belki dokunmuşumdur. Bunlar çok sert pozisyonlar ve bence bana yapılan faule 'flagrant 2' kararı verilmeliydi."



LeBron'un Embiid'e yaptığı o faul, şu şekildeydi:



