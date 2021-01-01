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Embiid'le Harrell, birbirlerine girdiler!

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Washington Wizards forveti Montrezl Harrell ile münakaşaya girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Washington Wizards forveti Montrezl Harrell ile münakaşaya girdi.

76ers'ın geçtiğimiz gece Wizards karşısında 117-96'lık skorla kazandığı maçın üçüncü çeyreğinde, Embiid ve Harrell bir münakaşaya girince takım arkadaşları ikiliyi ayırmak zorunda kaldı.

Embiid bir teke tek pozisyonunda Harrell'a çarparak yere düşürünce, Wizards forveti hemen ayağa kalkarak potaya giden 76ers yıldızına sert bir faul yaptı.

İki oyuncu daha sonra birbirlerini omuzlarından tuttuklarında, takım arkadaşları tarafından ayırıldılar. Hakemler, sonrasında iki oyuncuya da teknik faul verdi.

HARRELL'I SONRA OYUNDAN DA ATTIRDI!

Yaklaşık 30 saniye sonraki bir pozisyonda Harrell, Embiid'e faul yaptıktan sonra, sevincini bağırarak gösteren Sixers yıldızını itince ikinci teknik faulünü alarak oyundan atıldı.

Embiid maçı 36 sayı, 13 ribaund ve 2 blokla tamamlarken, Harrell geceyi 15 sayıyla kapattı.




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