Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Embiid: "Kobe olmasaydı, NBA oyuncusu olamazdım"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant olmadan bir NBA oyuncusu olamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant olmadan bir NBA oyuncusu olamayacağını söyledi.

Embiid, Kobe'yi ilk gördüğü andan ve o anın kariyerini nasıl etkilediğinden şu şekilde bahsetti:

"Yaklaşık 13 yaşında falandım. Boston'a karşı Final serisiydi ve hayatımda ilk kez bir NBA maçı izlemiştim. O dönem hep Kobe konuşuluyordu ve o yıl kazanmışlardı.

İlk kez o zaman izlemiş ve basketbola aşık olmuştum. Ve bu yüzden en sevdiğim oyuncu olmuştu. Muhtemelen onun sayesinde buradayım diyebilirim.

Kobe'yi hepimiz çok özlüyoruz. O benim en sevdiğim oyuncuydu ve basketbol oynama tarzımı ve eklediğim hareketleri izlediğinizde bile, bunların bir çoğu Kobe'nin maçlarının bulunduğu kasetlerden geliyor. Özellikle her iki taraftan da fadeaway atabilmek. Onu çok özlüyorum. Keşke hala bizimle olabilseydi."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal