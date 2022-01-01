Embiid: "Kariyerimin başlarında, emekliliği düşündüm..."

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, kariyerinin başlarında bir noktada emekli olmayı düşünmüş olduğunu söyledi.



Bu sezon MVP tartışmalarının zirvesinde yer alan Embiid, NBA'deki ilk birkaç sezonunun ciddi sakatlıklarla geçmiş olmasının kendisi için ne kadar zor olduğunu anlatarak, bu sürecin kendisini neredeyse emekli olmaya zorladığını açıkladı:



"Kamerun'a geri döndüğümde, basketbol oynamayı bırakıp ciddi anlamda emekli olmayı istemiştim. Çünkü o dönemde ameliyat geçirmiştim ve herkes başarılı olamayacağımdan ya da ligde asla oynayamayacağımdan bahsediyordu. Ve açıkçası, ağabeyimin vefatı da beni oldukça sarsmıştı. Pes etmeyi düşünmüştüm ve neredeyse ediyordum da.



Temelde iki yıl üst üste kaçırıyorsunuz ve medyada her gün aşağılanıyorsunuz. Bu zor bir durum. Bu anlamda çok şey yaşadım ve oldukça zorluydu. Fakat etrafımdaki herkesin yardımıyla devam edebildiğim ve burada yer alabildiğim için mutluyum."



Embiid, 76ers tarafından üçüncü sırada draft edildikten sonra, beklendiği gibi iyileşmeyen bir ayak sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk iki sezonda tek bir maç bile oynamamıştı. NBA'de bir normal sezonda hiçbir zaman 64'ten fazla maçta forma giyemeyen Embiid'in en zayıf yönü, bu sakatlık riskleri olarak görülmüştü.



