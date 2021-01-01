Embiid: "İstediğim zaman, tüm pivotlardan iyiyim!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, boyalı alanın dışını savunma konusunda "gerçekten istediğinde", diğer tüm pivotlardan daha iyi olduğunu söyledi.



Sixers'ın evvelsi gece Rockets'a karşı aldığı 135-115'lik galibiyette Embiid, boyalı alandan çok dış alanı savunmak durumunda kalmasına rağmen, bu alanda hiçbir sorun yaşamıyor gibi görünüyordu.



Embiid, bunun kendisi için önemli bir şey olmadığını söyleyerek, dış alanı savunmak için boyalı alandan çıktığında ligdeki birçok uzundan daha iyi olduğunu itiraf etti:



"Boyalı alanın dışını savunmakta oldukça iyiyim. Uzunların %90'ından daha iyiyim ve gerçekten istediğimde tüm pivotlardan da daha iyiyim. Yani, benim açımdan herhangi bir sorun yok. Ama bunu yapmak demek, hücum tarafından çok feragat etmek anlamına geliyor."



Embiid ayrıca playofflara hazırlanma sürecinden de şu şekilde bahsetti:



"Bence bu hem iyi hem kötü bir şey. Çünkü elimden geldiğince fazla oynamak ve playofflarda alacağım yüke hazır olmak istiyorum. Maç başına 36, 38 dakika oynamam gerekecek. Yani hazır olmam ve eski kondisyonuma dönmem lazım."



