Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in New York Knicks'e varsayımsal takasının "büyük bir olasılık" olduğu iddia edildi.



Şu anda veya yakın bir zamanda ortada herhangi bir anlaşma olmamasına rağmen, Embiid'in gelecekte takas olabileceği takımlar hakkında yapılan spekülasyonlarda Knicks ekibi, adı en yoğun geçen ekip olarak ortaya çıkmıştı.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, bu senaryonun aslında olasılığı yüksek bir senaryo olduğunu öne sürdü:



"Bunun kesinlikle olabileceğini düşünüyorum. Joel'in bir süredir New York'ta evi var ve iddialara göre Knicks, Joel Embiid'in takas talep etmesi umuduyla gelecekte kullanabileceği bir sürü ilk tur draft hakkı topluyor. Çünkü Joel Embiid'i o takıma eklerseniz, Doğu'nun en iyi takımlarından biri haline gelir."



Embiid söylentileri, Sixers yıldızının ileriye dönük öncelikleri hakkında bazı ilginç ifadelerde bulunmasının ardından bu hafta yepyeni seviyelere ulaşmıştı. Medyayla konuşurken Embiid, "nerede olursa olsun" her şeyden önce şampiyonluk kazanma arzusunu ifade etmişti.