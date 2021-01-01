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Embiid'in bu geceki durumu "şüpheli"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 5. maç için durumunun şüpheli olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 5. maç için durumunun şüpheli olduğu bildirildi.

Embiid'in geçtiğimiz Salı günü sağ dizine MR çekilmişti ve bugün içinde daha fazla değerlendirilmesi bekleniyor.

Embiid, playoffların ilk dört maçında 23.8 dakika sahada kalarak 24.0 sayı, 6.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları tutturmuştu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, konuyla ilgili SportsCenter programında yaptığı açıklamada, "Diziyle ilgili bana büyük ölçüde iyimserlik olduğu ve bunun ciddi bir sakatlık olmadığı söylendi. Bu, onu kadro dışında tutacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.


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