"Embiid ilk maçta sakatlandı, iki gün yürüyemedi" iddiası!

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in, sezonun ilk maçında geçirdiği sakatlığın ardından "iki gün boyunca yürüyemediği" iddia edildi.



NBA kariyerinin başından beri yoğun bir sakatlık geçmişine sahip olan Embiid, sezonun ilk maçında New Orleans Pelicans pivotu Jonas Valanciunas ile çarpıştıktan sonra, başka bir diz sorunuyla karşı karşıya kalabilir.



ESPN'den Ramona Shelburne, Embiid'in 76ers'ın ilk maçtan sonra iki gün yürüyemediğini kaydetti:



"Bana New Orleans'taki maçtan sonra iki gün yürüyemediğini söyledi. Ben Simmons oynamadığı ve sahada kendisine ihtiyaç duyduklarını bildiği için oynuyor. Liderlik göstermek istiyor.



Geçen yıl MVP ödülünü yeteri kadar maç oynayamadığı için kaybetmişti ve bu yıl bunu tekrarlamak istemiyor. Menisküs sakatlığı olduğu için dizinin iyileşmesi adına belki bir iki maç oturması gerektiğine dair bir düşünce var."



Embiid, Pelicans maçının sona ermesinden 46 saatten kısa bir süre sonra, Brooklyn Nets maçında ilk beşte başlamıştı ve New York Knicks'e karşı oynadığı son maçı 14 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle tamamlamıştı.