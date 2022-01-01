Embiid, Harden söylentileriyle ilgili ne düşünüyor?

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Brooklyn Nets yıldızı James Harden'la ilgili takas dedikoduları hakkında konuştu.



76ers'ın stoper Ben Simmons'ın Nets'ten memnun olmayan Harden ile takas edilebileceği konuşuluyor.



Embiid, The Mike Missanelli Show'da bu söylentiler hakkında fazla düşünmediğini açıkladı:



"Şu anda Brooklyn Nets'te oynuyor ve bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Bu bana 'Steph Curry ile oynamak ister miydin?' diye sorman gibi bir şey. Tabii ki, en iyi oyuncuların hepsi birbirini daha iyi yapar ve o da bu kategoride.



Kendisi konferans finalleri görmüş, Finallere çıkmaya çok yaklaşmış bir oyuncu ama bu konuda gerçekten yorum yapamam, çünkü başka bir takımda oynuyor. Ve ayrıca gerçekçi bir ihtimal de değil.



Hepimiz internette aynı şeyleri görüyoruz ve artık neyin doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyorum. Ben kadromuzdaki adamlara ve birlikte bir şansımız olduğuna inanıyorum. Hepimizin mümkün olan en üst düzeyde oynaması gerekecek."



Tüm takas dedikoduları arasında, Nets koçu Steve Nash ve takımın diğer yıldızı Kyrie Irving, Harden'ın Brooklyn'den ayrılmayacağını söylemişlerdi.



