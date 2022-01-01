Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Embiid, Harden söylentileriyle ilgili ne düşünüyor?

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Brooklyn Nets yıldızı James Harden'la ilgili takas dedikoduları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Brooklyn Nets yıldızı James Harden'la ilgili takas dedikoduları hakkında konuştu.

76ers'ın stoper Ben Simmons'ın Nets'ten memnun olmayan Harden ile takas edilebileceği konuşuluyor.

Embiid, The Mike Missanelli Show'da bu söylentiler hakkında fazla düşünmediğini açıkladı:

"Şu anda Brooklyn Nets'te oynuyor ve bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Bu bana 'Steph Curry ile oynamak ister miydin?' diye sorman gibi bir şey. Tabii ki, en iyi oyuncuların hepsi birbirini daha iyi yapar ve o da bu kategoride.

Kendisi konferans finalleri görmüş, Finallere çıkmaya çok yaklaşmış bir oyuncu ama bu konuda gerçekten yorum yapamam, çünkü başka bir takımda oynuyor. Ve ayrıca gerçekçi bir ihtimal de değil.

Hepimiz internette aynı şeyleri görüyoruz ve artık neyin doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyorum. Ben kadromuzdaki adamlara ve birlikte bir şansımız olduğuna inanıyorum. Hepimizin mümkün olan en üst düzeyde oynaması gerekecek."

Tüm takas dedikoduları arasında, Nets koçu Steve Nash ve takımın diğer yıldızı Kyrie Irving, Harden'ın Brooklyn'den ayrılmayacağını söylemişlerdi.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal