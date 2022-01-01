Embiid: "Harden'la durdurulamaz bir ikiliyiz..."

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, James Harden ile "durdurulamaz" bir ikili olduklarını söyledi.



Bu sezon MVP ödülünün en büyük adayı olan Embiid, Philly'nin dün gece New York Knicks karşısında aldığı galibiyetin ardından, yeni ortağı ile birlikte sergiledikleri oyun hakkında düşündüklerini medyaya şu şekilde açıkladı:



"Durdurulamaz. Cidden ne yapabilirsiniz ki? Kendisi harika bir pasör ve açıkçası bende savunmada dikkati oldukça üzerine toplayan bir oyuncuyum. O yüzden savunmayı kararsız bırakıyoruz.



Beni mi tutacaksınız, onu mu? İkimizi de savunmaya kalkacaksanız, çembere kat eden bir Matisse'imiz (Thybulle) ya da tek işleri şut sokmak olan boş şutörlerimiz var. Yapmayı sürdürmemiz gereken şeyler de bunlar."



"ŞİMDİLİK DOĞAÇLAMA GİDİYORUM"



Harden ise bulunduğu yeni ortamda kendini iyi hissettiğini belirtirken, oynadığı ilk iki maçın, birlikte neler başarabileceklerine örnek olabileceğini açıkladı:



"Çok rahatız. Joel ikili oyunda durup şut atmayı da, potaya devrilmeyi de seviyor. Hangi setleri oynayacağımıza dair iletişimimizi sürdürdüğümüz sürece, her şey harika olacak. Dürüst olmak gerekirse ben de yalnızca 1-2 set biliyorum. Çoğunlukla doğaçlama iş yapıyorum ve oyun kuruculuk yeteneğime güvenerek en iyi kararı vermeye çalışıyorum."



