Embiid: "Geçen sezon, saygısızlığa uğradığımı hissettim"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, geçen sezon hak ettiği saygıyı görmediği için "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.



2019-20 sezonunda herhangi bir savunma beşine veya All-NBA takımlarına seçilmemiş olan Embiid, bunun büyük bir saygısızlık olduğunu hissettiğini belirtti. Medya ile yaptığı bir röportajda hayal kırıklığını ifade ederken, her şeyin kazanmakla başladığını vurguladı:



"Düşündüğüm zaman, son derece hayal kırıklığına uğramıştım çünkü hak ettiğim saygıyı görmemiştim. Kazanabilmeniz gerekiyor, her şey burada başlıyor, kazanmalısınız. Kazanmazsanız, bu saygıyı görmezsiniz. Yani tek umursadığım şey bu, çünkü günün sonunda, kazandığınızda, diğer herkesle beraber kazanıyorsunuz. Bu lige geldiğimden beri öğrendiğim en önemli şey bu.



Bu sadece benimle ilgili değil, takımla da ilgili. Çünkü bu adamları daha iyi hale getirirsem ve onlar da daha iyi iş yaparlarsa, hepimiz birlikte kazanırız. Herkes kontratını, ödülünü falan kazanmış olur. Bu işlerin başladığını düşündüğüm nokta hep bu olmuştur: Kazanmak."



Joel ayrıca bu görmezden gelinme durumunu, gelecek sezon için motivasyon olarak kullanacağını da sözlerine ekledi:



"Evet, kesinlikle. Beni tanıyan herkes, kazanmayı ne kadar önemsediğimi bilir. Bu adamlar biliyorlar. Bu noktada olmamın sebebi bu, çünkü her gün nasıl çalıştığımı ve neleri önemsediğimi görüyorlardı. Bireysel ödüller konusu ise, zor bir durumdu."