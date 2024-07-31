Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Paris Olimpiyatları'nda Fransız taraftarların yuhalamalarından etkilenmediğini söyledi.



Embiid, Sırbistan'a karşı oynanan ABD Takımı'nın Olimpiyat açılış maçında Fransız taraftarların kendisine yönelttiği yuhalamalardan pek rahatsız olmadığını belirtti:



"Hiçbir etkisi yok. Dediğim gibi, ben Amerikalıyım. ABD Milli Takımı'nda oynuyorum."



Embiid, Fransa yerine ABD Takımı'na katılmaya karar verdikten sonra Fransız basketbol taraftarlarının öfkesini üzerine çekmişti.



İki yıl önce Amerikan vatandaşlığını aldıktan sonra ABD ekibi için oynamaya hak kazanan Philadelphia 76ers pivotu, ayrıca iki ay önce Fransız vatandaşlığı da almıştı.



Kamerun doğumlu Embiid'in Fransa için uluslararası alanda oynama niyetini açıklamasıyla, Fransız basketbol federasyonunun vatandaşlık alma sürecini hızlandırdığı bildirilmişti. Ancak 76ers yıldızı, sözlü olarak Fransa'ya katılacağını belirttiğini reddetmişti.



2023 yılı MVP'si, Olimpiyatlardaki ilk maçında 11 dakika süre almış ve yalnızca 4 sayı kaydedebilmişti.





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