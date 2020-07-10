Embiid, Florida'ya tulumla gitti, "20 küsür kilo veririm" dedi

UÇAĞA KORUYUCU TULUMLA BİNDİ!

Philadelpia 76ers yıldızı Joel Embiid, Florida'ya takım uçağına binerken bir maske ile birlikte bir Tyvek kimyasal koruyucu tulum giyerken görüldü ve sosyal medyada Orlando'daki bubble'da sunulan yiyecekler yüzünden 20 küsür kilo vereceğiyle ilgili espri yaptı.Denver Nuggets oyuncusu Troy Daniels, bubble'daki yemeklerinin fotoğrafını çektiğinden beri, Orlando'daki yemekler trend bir konu olmuştu.Embiid'in Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar şu şekildeydi:Embiid'in tabağı Daniels'dan çok daha büyük olarak gözükse de, bu durum Sixers yıldızının biraz eğlenmesini engellemedi. Walt Disney World oyuncularının, normalde aldıkları kalori miktarını bu şekilde alacağına şüpheli gözle bakılıyor.Embiid ayrıca takımın Florida'ya gidişinde de hiç risk almadı. 26 yaşındaki yıldız, takım uçağına binerken, bir maske ile birlikte Tyvek kimyasal koruyucu tulum giyerken görüldü. Bildirildiğine göre Embiid, Florida'ya gidene kadar tüm ihtiyati tedbirleri alıyordu:Virüs testinin günlük olarak devam edeceği ve antikor testinin ise Disney'de bir defalık bir etkinlik olması amaçlanmıştı.Oyuncuların odalarında bir termometre, nabız oksimetresi ve isteğe bağlı iki öğe içeren fiziksel bir mesafe sensörü ve uyku ve aktiviteyi takip eden bir Oura yüzüğü içeren bir hoşgeldin kiti, temizlik mendilleri gibi bazı kişisel koruyucu ekipmanlar da bekliyor olacak.Embiid ve Sixers, 2020 playoff başlamadan önce oynayacakları sekiz maçta, sırasıyla Indiana Pacers, San Antonio Spurs, Washington Wizards, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Toronto Raptors ve Houston Rockets ile karşılaşacaklar.