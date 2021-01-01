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Embiid: "Drummond'ı hep tokatlıyordum, bunu o da biliyor.."

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, eskiden anlaşmazlık yaşadığı yeni takım arkadaşı Andre Drummond hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, eskiden anlaşmazlık yaşadığı yeni takım arkadaşı Andre Drummond hakkında konuştu.

İkili, takım arkadaşı olmadan önce oldukça karmaşık bir ilişki yaşıyordu ve Drummond'ın Detroit Pistons forması giydiği dönemde karşılıklı medya ve Twitter üzerinden atışıyorlardı. Ancak Embiid sonradan hepsinin eğlence amaçlı olduğunu belirtmişti.

Yakın zamanda Joel, Drummond hakkında söylediklerine kendine özgü mizah anlayışını da ekledi:

"Harika bir adam. Şimdiye dek onu hep alt ediyordum ve bunu tabii ki o da biliyor. Ama aynı tarafta olmak harika. Zeki bir basketbolcu ve ona çok saygım var. Bence bizim için çok büyük rol oynayacak."


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