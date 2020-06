Embiid: "Döndüğümde, zaman benim zamanım olacak!"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, antrenmanlarına devam ederken NBA takımlarına bir uyarı gönderdi.



Embiid, Sixers'ın sezonu, KOVID-19'dan ötürü durdurulduktan sonra, kaldığı yerden devam etmeye hazır.



26 yaşındaki yıldız, ligin geri dönüş beklentisiyle, saha içi faaliyetini sürekli arttırdığını söyledi:



"Geçtiğimiz dört hafta boyunca oynuyoruz, haftada yaklaşık altı kez oynuyoruz, bir başlangıç yapmaya ve gelecek her şey için hazırlanmaya çalışıyoruz. Kanıtlayacak şeylerim var ve bu fırsat her geldiğinde, zamanın benim zamanım olacağını düşünüyorum."



Embiid sezonun durdurulmasından önce garip bir sezon geçiriyordu. Sezonun ilk birkaç ayı boyunca çoğunlukla sağlıklı kalsa da, Ocak ayı başında parmağı çıkmış ve bu da onu sonraki dokuz maçı kaçırmaya zorlamıştı.



Yıldız oyuncu, ay sonunda Sixers rotasyonuna dönmüş, ancak Şubat sonunda tekrar kenara gelmeden önce istikrarını koruma konusunda sıkıntı çekmişti. Beş maç kaçırdıktan sonra Embiid, 26 Şubat'ta Detroit Pistons'a karşı 30 sayı bulmuştu.



"ALL-STAR'DAN SONRA ZİHNİYETİM DEĞİŞTİ"



Şimdi Embiid, All-Star molasından sonra sağlamlaştırdığını söylediği rafine bir zihniyetle sahaya geri dönmek istediğini açıkladı:



"Sezon kapanmadan önce o yolda olduğumu hissediyordum. Özellikle All-Star maçında sonra zihniyetim tamamen değişmişti. Sezonun ilk bölümü benim standartlarımdan oldukça uzaktı. Her şeyi değiştirme ve sahaya çıkarak bunu gerçekleştirme yolundaydım."