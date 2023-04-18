Embiid'den Vaughn'a: "Nurse gibi yalvarmak işlerine yaradı"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, kendisini eleştiren Brooklyn Nets koçu Jacque Vaughn'a, Toronto Raptors koçu Nick Nurse referanslı bir yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid'den Vaughn'a: 'Nurse gibi yalvarmak işlerine yaradı'
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18 Nisan 2023 14:38
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, kendisini eleştiren Brooklyn Nets koçu Jacque Vaughn'a, Toronto Raptors koçu Nick Nurse referanslı bir yanıt verdi.

76ers'ın dün gece Nets'e karşı playoff ilk turu serisinin 2. maçında 96-84'lük skorla aldığı galibiyetin ardından Embiid, Vaughn'un 1. maçta kendisi ve hakemlerle ilgili yorumlarına karşılık verdi.

Vaughn, geçtiğimiz Cumartesi günkü 1. maçtan sonra, hakemlerin 2. maçta 76ers süperstarının "steps ve savunma üç saniyesi düdüklerini çalmalarını umduğunu" söylemişti.

Embiid, Vaughn'a cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki maçtan sonra, Nick Nurse gibi hakemlere serbest atışlar için yalvarma yolunu tercih ettiklerini gördüm. Çok fazla düdük aldılar, sanırım bu da onlar için iyi oldu."

Embiid, Nurse'ün önceki yılın playofflarında ilk turun 1. maçında yaptığı protestoya gönderme yaptı. Raptors koçu, 1. maçtan sonra faul düdüklerinin yetersizliğinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Embiid dün geceki karşılaşmayı 20 sayı, 19 ribaund ve 7 asistle tamamlamıştı.

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