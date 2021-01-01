Embiid'den iddialara yalanlama!: "Ben'le oynamaya bayılıyorum!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, takım arkadaşı Ben Simmons ile arasındaki "artan sürtüşmenin" 76ers yönetimini aralarında seçim yapmaya zorladığını iddia eden bir raporu yalanladı.



Simmons'ın takas talebinde bulunduğunun bildirilmesinden bir gün sonra, Embiid takım arkadaşını överek, 76ers'ın playofflardaki başarısızlıklarının sorumluluğunu takımca üstlenmesi gerektiğini açıkladı:



"Kaynak; 'Güven bana kardeşim!' Asıl niyetinizi desteklemek uğruna adımı kullanmayı bırakın.



Ben'le oynamaya bayılıyorum. Rakamlar yalan söylemez. Kendisi harika bir oyuncu ve başarısız olan o değil, takımca hepimiziz. Bu sorumluluğu şahsen üstleniyorum. Umarım herkes kadroda kalır, çünkü kazanacak kadar iyi olduğumuzu biliyoruz."



"YAPTIĞINIZ GERÇEKTEN AYIP"



Embiid ayrıca, son dört sezondaki normal sezon başarısına rağmen takıma karşı oldukça sert davranan 76ers'ın taraftar kitlesine de seslendi:



"Deneyimlerime göre şunu diyebilirim ki, bu medyanın sırf takipçi kazanmak için neler uydurabileceği hakkında en ufak bir fikriniz yok. Onlara inanmanız gerçekten çok ayıp.



Hiç unutmam, iki yıl önce Philly'dekiler beni de yuhalıyorlardı ve gitmemi istiyorlardı. Hatta ben de onları susturmuştum. Ancak hakiki taraftarlar hiç böyle şeyler yapmamıştı ve ben de potansiyelimin altında oynadığımı fark ettiğim için, o yaz daha sıkı çalışmıştım. Philly taraftarlarına sesleniyorum, sizlerin de daha iyi olmanız gerekiyor.



Yanlış anlaşılma olmasın, ben 'yapamazsın' şeklinde gelen eleştirileri çok severim. İnsanlara tersini göstermem için daha çok çalışmamı sağlar. Ama herkesin yapısı aynı değil."



Philadelphia başantrenörü Doc Rivers, geçtiğimiz Mayıs ayında Washington Wizards'a karşı oynanan playoff serisinin 1. maç galibiyetinde tarihi bir performans sergilemesine rağmen, taraftarların eleştirdiği Simmons'ı savunmuştu.



Tecrübeli oyuncu Danny Green de Temmuz ayında Simmons'a desteğini dile getirerek, 76ers taraftarlarından Atlanta Hawks'a karşı geçirdiği zorlu bir playoff döneminin ardından 24 yaşındaki oyuncuya hak ettiği saygıyı ve desteği vermelerini talep etmişti.



