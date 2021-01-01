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Embiid'den Harris'e övgü: "Ben yokken bizi taşıdı!"

Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris ve pivotu Joel Embiid, dün gece Washington Wizards'a karşı oynanan playoff ilk tur serisinin ilk maçında aldıkları galibiyetin ardından konuştular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris ve pivotu Joel Embiid, dün gece Washington Wizards'a karşı oynanan playoff ilk tur serisinin ilk maçında aldıkları galibiyetin ardından konuştular.

76ers'ın 1. maçta aldığı 125-118'lik galibiyette playoff kariyer rekoru 37 sayı bulan Harris, şunları söyledi:

"Dün bazı NBA maçlarını izliyordum ve tüm maçların yakın skorlu bitmesi durumuna çok şaşırmıştım. Hiçbirinde büyük bir fark yok gibiydi. Ve bana kalırsa tüm bu playoff maçlarında, ligin dört bir yanındaki takımlar arasında bu şekilde it dalaşları göreceğiz."

Karşılaşmada 30 sayı bulan Embiid, maçta kenarda olduğu sırada Harris'in ilk yarıda 28 sayı bulmuş olmasını da ayrıca takdir etti:

"Özellikle o sırada gösterdiği performans çok büyüktü. Ben benchteyken bir skorere ihtiyacımız oluyor ve kendisi de bu rolü üstlenen kişi oldu, özellikle de ilk yarıda. Sanırım devre arasında 28 veya 30 sayısı falan vardı. Bu bizim için çok önemliydi. Rakibin birçok şut isabeti bulup bir seri yakaladığını da düşünürsek, Tobias'ın benim yokluğumda bizi oyunda tutması çok kritik bir durumdu."


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