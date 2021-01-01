Embiid'den 4 yıllığı 196 milyon dolarlık 'supermax' anlaşması!

Philadelphia 76ers ve All-Star pivot Joel Embiid'in, dört yıllığı 196 milyon dolarlık bir 'supermax' sözleşme uzatması üzerine anlaşmaya vardıkları bildirildi.



Sixers süperstarının mevcut sözleşmesi ile uzatma arasındaki 2026-27 sezonu boyunca toplam 261 milyon dolar kazanacağını açıklandı.



Embiid, Sixers için geçtğimiz sezon 51 maçta 28.5 sayı, 10.6 ribaund, 2.8 asist, 1.4 blok ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



27 yaşındaki oyuncu, üst üste dördüncü kez All-Star olarak All-NBA ikinci takımına seçilmişti ve bu da kendisini supermax uzatması için uygun hale getirmişti.



