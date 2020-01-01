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Embiid: "Butler ve Redick gittikten sonra, tüm dünyaya kızgındım"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, Jimmy Butler ve JJ Redick'in 76ers'tan ayrılmasının ardından sahada yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, Jimmy Butler ve JJ Redick'in 76ers'tan ayrılmasının ardından sahada yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Sixers yıldızı, takımın savunmada sağlam kaldığını, ancak Redick ve Butler'ın şutörlüğü ve ikili oyun oynamadığı hücumun "eskisi gibi olmadığını" söyledi.

Embiid, Redick'in The Old Man and the Three podcastinde şu açıklamaları yaptı:

"Sezon boyunca kendimde değildim. Rahat değildim sadece. Hücum aynı değildi, basketbol benim için aynı değildi. Geçen yaz olan şey çok sinir bozucuydu, bu yüzden tüm dünyaya biraz kızgındım ve 'Eh, her neyse. Sadece işe gelip elimden gelenin en iyisini yapacağım' diyordum. ama standartlarıma uygun bir şekilde oynamıyordum."


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