Embiid: "Bugünlerde sosyal medyayı nadiren kullanıyorum"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, "bugünlerde sosyal medyayı nadiren kullandığını" söyledi.



Embiid, kariyerinin başlarında en ünlü sosyal medya kullanıcılarından biri olarak, karşılaşmalardan sonra Twitter ya da Instagram'da rakiplerine "trash-talk" yapıyordu.



Artık "Bu günlerde sosyal medyayı çok az kullanıyorum" diyen Embiid, daha iyi bir formda olmaya ihtiyaç duyduğuna dair söylentilerle çatışmak için sosyal medyayı da kullanmadığını belirtti:



"Yaptığım egzersizleri paylaşmıyorum. İnsanlara 'Bana bakın, çalışıyorum. Şu resme bakın, her gün egzersiz yapıyorum.' diyerek hava atmam gerekmiyor."



Sixers genel menajeri Elton Brand de, Embiid hakkında şunları söyledi:



"Jo gibi 0'dan 100'e çıkabilen birini hiç görmemiştim. Odaklanıp hedefe kilitlendiğinde, gözü başka bir şey görmüyor. Ve bubble'dayken inanılmaz bir formdaydı."



