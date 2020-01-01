Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Embiid: "Bugünlerde sosyal medyayı nadiren kullanıyorum"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, "bugünlerde sosyal medyayı nadiren kullandığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, "bugünlerde sosyal medyayı nadiren kullandığını" söyledi.

Embiid, kariyerinin başlarında en ünlü sosyal medya kullanıcılarından biri olarak, karşılaşmalardan sonra Twitter ya da Instagram'da rakiplerine "trash-talk" yapıyordu.

Artık "Bu günlerde sosyal medyayı çok az kullanıyorum" diyen Embiid, daha iyi bir formda olmaya ihtiyaç duyduğuna dair söylentilerle çatışmak için sosyal medyayı da kullanmadığını belirtti:

"Yaptığım egzersizleri paylaşmıyorum. İnsanlara 'Bana bakın, çalışıyorum. Şu resme bakın, her gün egzersiz yapıyorum.' diyerek hava atmam gerekmiyor."

Sixers genel menajeri Elton Brand de, Embiid hakkında şunları söyledi:

"Jo gibi 0'dan 100'e çıkabilen birini hiç görmemiştim. Odaklanıp hedefe kilitlendiğinde, gözü başka bir şey görmüyor. Ve bubble'dayken inanılmaz bir formdaydı."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal