Embiid, bu yıl arka arkaya gecelerde oynayabilir!

Philadelphia 76ers, genel menajer Elton Brand'e göre Joel Embiid'i bu sezon arka arkaya maçlarda oynatma ihtimalini dışlamıyor.



76ers, Joel Embiid'in sağlığına her zaman son derece ihtiyatlı davranmıştı. Takım, 2014 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan draft ettiği Embiid'i, takıma katıldıktan sonraki iki sezon diz sorunları nedeniyle oynatamamıştı.



ZAMANINDA BİZZAT DİLE DE GETİRMİŞTİ



Her ne kadar Embiid, başarılı bir dönüşle NBA'deki en iyi oyunculardan biri olarak kendini kanıtlamış olsa da, halen yorgun ve ağrılı dizlerle savaşıyor. Kamerunlu yıldız, Toronto Raptors'a karşı Doğu Konferansı yarı finalinde vücudunun kötü durumuyla ilgili konuşmuştu.



Bununla birlikte, Sixers Embiid'in bu yılki faaliyetlerini arttırabilir. The Athletic'den Derek Bodner, Sixers'ın Embiid'in bu yıl arka arkaya oynanacak maçların her iki tarafında da oynayabileceği ihtimalini dışlamadığını bildirdi.



DAKİKALARI HALİHAZIRDA ARTMIŞTI



Joel, geçtiğimiz sezon yalnızca bir sefer arka arkaya maçlarda forma giymişti.



Embiid, ikinci sezonunda maç başına 30 dakikadan fazla süre alırken, önceki sezon maç başına 34 dakika oynamaya başladı ve oyun süresinde belirgin bir artış gördü.



25 yaşındaki oyuncu, geçen yıl bir profesyonel olarak en iyi sezonunu geçirdi. Embiid, ortalama 27.5 sayı, 13.6 ribaund, 3.7 asist ve 1.9 blokla oynadı.