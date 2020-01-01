Embiid: "Bu takımı taşıyabileceğimi biliyorum"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, takımı hücumda taşıyabilme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



Embiid, Orlando'da sezonun devam etmesinden önce, 76ers'ın hücum sıkıntılarına değindi ve hücumun kendisinin üzerinden yürümesi gerektiğini belirtti:



"Neler yapabileceğimi biliyorum ve takım arkadaşlarımın benim hakkımda ne düşündüğünü de biliyorum. Ekibi taşıyabildiğimi biliyorum, bu yüzden her şey iddialı olmamla ilgili. Eğer topu yeterince alamıyormuşum gibi geliyorsa, onlarla konuşmalıyım ve ne yapmam gerekiyorsa yapmalıyım. Topu alma konusunda asla şikayet edecek durumda olmamalıyım. Ekibi taşıyabileceğime inanıyorum ve bunu yapabilmek için, sadece sazı elime almam gerektiğine inanıyorum."



Embiid ayrıca, Al Horford ile olan uyumunu da ele alarak, ikilinin şutörlerle çevrili olması gerektiğini açıkladı:



"Bazı anlarda daha iyi olabilirdi, ama sahadaki herkesin bir işi var ve böyle bir ikilinin etrafında şutörler olması gerekiyor. Özellikle ben ve Al gibi iki iç oyuncunuz olduğunda. Ben de, o da sırtı dönük oynayabiliyoruz ve şut atmaya istekli adamlara sahip olmanız gerekli. Bence bu olması gereken şey, ama bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum."



Sixers şu anda maç başına ortalama 109.6 sayı atıyor ve bu alanda, ligde 21. sırada yer alıyor.



