Embiid: "Bu sezon sayı kralı olsam, güzel olurdu..."

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezon sayı kralı olması durumunda, bunun kendisi için "büyük bir başarı olacağını" söyledi.



Embiid'in bu sezonki 29.5 sayı ortalaması, kariyerinin şimdiye kadarki en yüksek seviyesi ve böyle devam etmesi durumunda sezonu sayı kralı olarak tamamlama şansına sahip.



76ers yıldızı, bu konuyla ilgili muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Bu mümkün, fakat aslen kazanmak için ne gerekiyorsa yapmam gerek. Rolümün sahaya çıkıp domine etmek olduğunu biliyorum. Bunun yanında oyunu hepimiz için kolaylaştıracağını düşündüğüm James (Harden) de bize katılıyor.



Özellikle de benim için kolaylaştıracaktır, çünkü ben çok fazla kolay şut şansı bulan bir oyuncu değilim. Birçoğu için oldukça uğraşmam gerekiyor, bu yüzden bunu karşılıklı olarak yapacağımızı umuyorum. Hedefimiz bu.



Dominant bir pivot olarak, sayı kralı olmam büyük bir başarı olurdu. Kalan 26/27 maç için sahaya çıkıp yaptığım şeyleri yapmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum."



MVP ödülünün önde giden adayı olan Embiid, şimdiye kadarki en iyi sezonlarından birini geçiriyor ve %49 şut isabeti ile 29.5 sayı, 11.2 ribaund ve 1.5 blok ortalamalarıyla oynuyor.



