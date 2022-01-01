Embiid: "Birkaç tane MVP ve DPOY ödülü istiyorum!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, kariyerinde "birkaç tane" MVP ve Yılın Savunmacısı ödülü kazanmak istediğini söyledi.



"The Draymond Green Show"un son bölümünde yer alan 76ers yıldızı, birçok konunun yanında mevcut MVP yarışını da konuştu ve şampiyonluğun nihai hedefi olduğunu belirtse de, gözünü birden çok MVP ve Yılın Savunmacısı ödüllerine diktiğini açıkladı:



"Şampiyonluk kazanmak benim için çok önemli, bu yüzden MVP olamasam bile, şampiyonluk kazanırsam daha da iyi olur. Ama yine de, hepimizin egoları olduğunu biliyorsunuz. Tıpkı diğerleri gibi, bende bir sürü Yılın Savunmacısı ve MVP ödülü kazanmak istiyorum. Bir gün ikisini birden başarmış olmak harika olurdu, özellikle de aynı sezonda."



"JOKIC CANAVAR, AMA SIRA BENDE"



Embiid, bu sezonun MVP yarışındaki en büyük rakibi olarak görülen Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in bulunduğu noktayı da hafife almadığını sözlerine ekledi:



"Bunun doğru ya da yanlış bir cevabı yok. Jokic canavar gibi, ama ben de ödülü hak ettiğim bir konumda olduğumu düşünüyorum. Artık sıra bana geldi. Ama dediğim gibi, bunların hepsi medyaya kalmış."



Embiid bu sezon maç başına 29.9 sayı, 11.4 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.



