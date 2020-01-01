Embiid: "Ben'le ilişkimiz harika"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, takım arkadaşı Ben Simmons ile olan ilişkisinden bahsetti.



Embiid, Sixers Wire'a Simmons'la ilişkisinin harika olduğunu ve eskisinden çok daha yakın olduklarını kaydetti:



"Bence ilişkimiz harika. Kesinlikle çok daha yakındık. Eğer çalışmamız gerekirse, birlikte çalışıyoruz. Grup olarak, 2'ye 2 oynayacaksak, onun takımımda olmasını ve beraber çalışmayı istiyorum, oradan da devam ediyoruz. Bence ulusal medya, konuşacak hiçbir şeyi olmadığından ötürü, bazı hikayeler yaratmaya çalışıyor. O adamları biliyorsunuz.



Geçmişte insanların bizimle ilgili söylediklerinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Sahada, eğer iki yıl öncesine bakarsanız, çok fazla boş alanımız vardı ve birlikte maçı domine edebiliyorduk. Bu, yapılması gereken şeydi. Geçen yıl farklıydı, çünkü son birkaç yıldır yaptığımız şeyleri yapamıyorduk."



Embiid ve Simmons, Sixers'ı şampiyonluk adayı yapmak için son bir şansa sahip. Tekrar başarısız olurlarsa, ikisinden birinin takas edilmesinin muhtemel olduğu düşünülüyor.



Sixers, 23 Aralık'ta sezonu açarak, Washington Wizards'a karşı oynayacak.



