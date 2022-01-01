Embiid: "Ben'le şampiyon olabilirdik, niye gitti anlamadım..."

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, eski takım arkadaşı Ben Simmons ile şampiyonluk kazanmış olabileceğine halen inancı olduğunu söyledi.



Philly'deki Embiid-Simmons dönemi, Avustralyalı oyuncunun geçen yıl Atlanta Hawks'a karşı playofflardaki çöküşünden sonra Philadelphia'da kalmak istemediğine karar vermesi ve takımdan kimseyle görüşmek istememesi üzerine, dramatik bir şekilde son bulmuştu.



Embiid ve Simmons'ın takımı şampiyonluğa götürmesi beklenmiş olsa da, Simmons için işler her sezon daha kötüye gitmiş, bu da takımdan ayrılarak Brooklyn Nets'e takaslanmasıyla sonuçlanmıştı.



Embiid kısa süre önce Golden State Warriors forveti Draymond Green'in podcast'inde bu konudaki gerçek düşüncelerini dile getirerek, Philly'de Simmons ile hala büyük işler başarmış olabileceğine inandığını açıkladı:



"Birlikte kazanma şansımız olduğuna her zaman inandım. Bugün bile düşüncem değişmedi. Bence halen bir şansımız vardı, yüzden neler olduğunu anlamış değilim. Ayrılmak istemesine ne sebep olmuş olabilir? Açıklamasını anlıyorum ama mantığa oturmayan birçok şey var."



Embiid daha sonra, geçen yılki playoff serisinin 7. maçı sonrasındaki basın toplantısında medyanın Simmons'ın sözlerini nasıl çarpıttığı hakkında konuşarak, eski takım arkadaşının açıklamaları içinden bazı cümlelerin cımbızla çekildiğini öne sürdü.



Hatta Embiid, mağlubiyete yol açan olayları basitçe dile getirdiğini, kendi hatalarını açıkladığını ve hatta Simmons'ın boş smacı pas geçtiği pozisyondan hiç bahsetmediğini bile sözlerine ekledi.



