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Embiid: "Ben'in 76ers'ta kalması için çok uğraştım..."

Philadlephia 76ers süperstarı Joel Embiid, eski takım arkadaşı Ben Simmons'ı Brooklyn Nets'e takas edilmeden önce, kalması için oldukça uğraştığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadlephia 76ers süperstarı Joel Embiid, eski takım arkadaşı Ben Simmons'ı Brooklyn Nets'e takas edilmeden önce, kalması için oldukça uğraştığını söyledi.

Embiid, ESPN'den Malika Andrews'a şu şekilde konuştu:

"Tekrar rahat hissetmesini ve gitmemesini sağlamak için çok uğraştım. Zor bir süreçti. Bir noktadan sonra artık umursamadım."

Embiid, Simmons ile son takas gününden 1-2 hafta önce konuştuğunu ve kendisine Brooklyn iyi dileklerini sunduğunu açıkladı:

"Harika bir oyuncu. Brooklyn'e katacağı şeylerle, onları da başka bir seviyeye taşıyacağını düşünüyorum."

76ers'ın normal sezon açılışının arifesinde Embiid, Simmons'ı umursamadığını söylemiş ve Avustralyalı oyuncuya "bebek bakıcılığı" yapmanın, kendisinin veya takımın işi olmadığını belirtmişti.

Simmons'ın büyük takasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra, Embiid eski takım arkadaşını "RIP BOZO" meme'yle sosyal medyada trollemişti.


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