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Embiid: "Ben'e saygı duyuyorum, dargınlığım yok"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, eski takım arkadaşı Ben Simmons'a karşı hiçbir dargınlığı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, eski takım arkadaşı Ben Simmons'a karşı hiçbir dargınlığı olmadığını söyledi.

76ers, James Harden'ın Philadelphia'ya gitmesine yardımcı olan büyük takasla, Simmons'ı Brooklyn Nets'e göndermişti.

Embiid, Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e Simmons hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Hiçbir dargınlığım veya nefretim yok. Arkadaş kalmayı sorun etmem. Verdiği karara saygı duyuyorum. Bence talihsiz bir durum oldu ama benim adıma sorun yok."

Son takas gününden önce Embiid, Avustralyalı oyuncunun 76ers'ta kalmak istemesi halinde kendisini "seve seve tekrar kabul edeceğini" açıklamıştı.


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