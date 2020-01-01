Embiid: "Ben, dünyanın en iyi oyuncusuyum"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, kendini dünyanın en iyi basketbol oyuncusu ilan etti ve All-Star maçı sırasında gösterdiği agresifliği devam ettirmeyi beklediğini söyledi.



Embiid, şu açıklamaları yaptı:



"Elbette. All-Star maçı eğlenceliydi. Son çeyrekte orada olmak, maçın sonunda normalde yaptığım şeyleri yapmak, bence harikaydı. Ama All-Star maçıyla, burada dünyanın en iyi oyuncusu olduğumu kanıtlıyorum ve her gece sahaya çıkmaya devam ederek ve sıkı oynayarak, maç ve şampiyonluk kazanmaya çalışıyorum."



Embiid bu sezon maç başına 23.3 sayı, 12.0 ribaund ve 3.2 asist ortalama ile, sezondaki en iyi yedinci PER (Oyuncu Verimliliği Oranı) istatistiğine sahip (25.35).



