Embiid: "Bana saygısızlık edilmez, saygısızlığı ben ederim"

Joel Embiid, Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers karşılaşmasında bulduğu altı üçlük isabeti sonrası, Lakers'ın kendisine verdiği boş alandan dolayı saygısızlık edildiğini hissettiğini söyledi.
Embiid, Lakers'ın tutumu hakkında şöyle konuştu: "Üçlük atmayı sevmiyorum ancak bana çok fazla alan vererek saygısızlık edemezsiniz. Öyle bir durumda o şutu kullanırım. Ben Joel'im. Joel Embiid'im. Bana saygısızlık edilmez, saygısızlığı ben ederim."
Embiid, bu sezon maç başına 3.9 deneme üzerinden %31 isabetle üçlük sokuyor.